Минкульт Украины подготовил санкционные списки, куда попали 47 представителей российского шоу-бизнеса, телеведущие и политики

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27 марта 2022, 16:59 Источник: РИА Новости

Полина Гагарина, Maksim Konstantinov/globallook.com

Министерство культуры Украины расширило санкционный список представителей российского шоу-бизнеса, телеведущих и политиков, которые высказали поддержку военной спецоперации РФ в Украине.

В список попали 47 музыкантов, актеров и телеведущих.

«Министерство культуры и информационной политики предложило дополнить санкционный список», - говорится в сообщении ведомства в Facebook*.

В список попали певцы и музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Гигорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимати.

Санкции будут применены к актерам и режиссерам Дмитрию Харатьяну, Яне Поплавской, Дмитрию Певцову, Владимиру Машкову, Марату Башарову.

В списке оказались также телеведущие Наиля Аскер-заде, Роман Бабаян, Алексей Гудошников, а также политик и ученый Александр Дугин, главный редактор инофрмационного агентства REGNUM Модест Колеров.

В сообщении говорится, что предложение уже одобрено кабинетом министров Украины.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в отношении ряда российских музыкантов и актеров.

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