Вучич не допускает вступления Сербии в НАТО: «мы не можем забыть, что они сделали нашей стране»

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27 марта 2022, 16:25 Источник: ТАСС

Вучич на церемонии поминовения жертв агрессии НАТО, Shi Zhongyu/XinHua/globallook.com

Сербия слишком хорошо помнит бомбардировки НАТО, которым подверглась Югославия в 1999 году, поэтому она не рассматривает вопрос вступления в Североатлантический альянс. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в своей речи на предвыборном митинге в городе Бор в воскресенье.

«Я говорю вам: мы не вступим в НАТО. Мы не вступим в НАТО, потому что не можем забыть, что они сделали нашей стране. Мы хотим сами защищать нашу свободу, свое небо и свою землю», - заявил Вучич.

Несколько дней назад в стране прошли церемонии поминовения жертв бомбардировок Югославии, которые начались 24 марта 1999 года. За время операции, по данным НАТО, авиация совершила 38 тысяч боевых вылетов. По данным Сербии, за три месяца боевых действий погибли до 4 тысяч человек, 10 тысяч получили ранения.