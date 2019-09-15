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//Политика 13+

Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии

15 сентября 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии
Фото: соцсети

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского посла в Сербии о том, что гражданам Сербии стоит рассматривать бомбардировки Югославии в 1999 году «в более широкой перспективе».

Захарова заявила, что Соединённым Штатам следует сначала принести извинения тем, кого бомбили, а также выплатить компенсации пострадавшим, передаёт RT.

«На самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обеднённым ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперёд», - считает Мария Захарова.

АБ

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