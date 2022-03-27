В Чехии заморожены активы российских бизнесменов на десятки миллионов долларов

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27 марта 2022, 15:56 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

После введения санкций в отношении РФ в Чехии были на десятки миллионов долларов заморожено имущество российских бизнесменов, которые, как предполагается, были связаны с руководством страны. Об этом в воскресенье рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского ТВ, подчеркнув, что процесс будет продолжен.

«В связи с военными действиями в Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями РФ, на сотни миллионов крон, и данный процесс будет продолжен», - сказал Фиала.

Он пояснил, что активы попавших под санкции бизнесменов нередко являются составной частью имущества компаний, имеющих нескольких владельцев. Поэтому для их замораживания требуется внести изменения в законодательство Чехии.

Масштабные санкции в отношении России были введены после начала военной спецоперации РФ в Украине и продолжают расширяться. Комментируя этот шаг Запада, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская экономика в связи с санкциями испытывает «серьезные удары», но «устоит на ногах».