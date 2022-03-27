Военный историк Кнутов назвал агрессивными заявления главы СНБО Украины и польского генерала о Калининграде

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27 марта 2022, 12:54

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, фото из соцсети

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал высказывания главы СНБО Украины Алексея Данилова о поддержке «претензии» Польши на Калининград, о которой заявил бывший командир польских сухопутных войск генерал Вальдемар Скшипчак. Кнутов назвал заявление Скшипчака довольно агрессивным.

«С точки зрения российской Конституции, это покушение на нашу территорию, что является уголовным преступлением. И против этого польского генерала следует возбудить уголовное дело», - цитирует RT эксперта.

По мнению Кнутова, цель заявления польского генерала — создать напряжение на границах Калининграда. Историк пояснил: «Киев полагает, что это напряжение должно отвлечь российские войска с территории Украины и усилить нашу группировку в районе Калининграда».

Как заявил Юрий Кнутов, с исторической точки зрения «Польша не имеет никакого отношения к Калининграду». «Это Восточная Пруссия. В результате Ялтинских и Потсдамских соглашений эта территория была передана СССР. А благодаря Советскому Союзу Польша в своё время получила ряд земель Германии. И уж если Польша начинает придумывать различные поводы для пересмотра послевоенных границ, тогда пусть начинает с себя», — подчеркнул историк.