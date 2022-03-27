Посол РФ в Польше Андреев сообщил об идее польских властей направить миротворцев НАТО на Украину

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27 марта 2022, 09:33 Источник: РБК

Варшава, фото: pixabay.com

Власти Польши намерены продолжать прорабатывать отправку на Украину миротворцев НАТО. Посол России в Польше Сергей Андреев в эфире "Соловьев Live" в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что США не планируют посылать на Украину миротворцев альянса, но в Варшаве собираются продолжить изучение возможности отправки на Украину миротворческой миссии НАТО.

С такой инициативой выступил ранее вице-премьер Польши. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО.

Российский дипломат Андреев считает, что должно быть все ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что такую операцию не рассматривает. "Но польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть", — сказал посол РФ в Польше. Соловьев задал вопрос Андрееву, стоит ли за действиями властей Польши намерение "вернуть себе Львов, получить Галицию".

Дипломат ответил, что у Польши "никаких территориальных претензий, никаких покушений на территориальную целостность Украины".

Бывший командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, и его поддержал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов .