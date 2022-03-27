Президент Польши Дуда не понимает позицию премьера Венгрии Орбана по ситуации на Украине

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27 марта 2022, 07:11 Источник: РИА Новости

Анджей Дуда, фото: Sgt. Robin Lewis/U.S. Marine, globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда не понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине, но выразил уверенность, что политика венгерских властей в отношении России "дорого ей обойдется".

Дуда выступил в эфире телеканала TVN24 и заявил, что Орбан "оказался в сложном положении" из-за энергетической зависимости Венгрии от России. Как сказал президент Польши, в таком положении оказались большинство европейских стран, но это не помешало им передать оружие Украине.

"Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого", — заключил Анджей Дуда.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования украинского президента Владимира Зеленского, поскольку это может угрожать жизни и безопасности венгров. В начале марта в Венгрии издан указ, запрещающий поставлять оружие ВСУ с территории страны.

Власти Венгрии также выступают против расширения санкций против России, связанных с энергетикой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее ответил на обвинения президента Владимира Зеленского в бездействии Будапешта по украинскому вопросу. Орбан заявил, что Венгрия действует в своих национальных интересах.