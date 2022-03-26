Премьер-министр Орбан ответил на обвинения Зеленского в бездействии: Венгрия действует в своих национальных интересах

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26 марта 2022, 13:17 Источник: РИА Новости

Визит Путина в Венгрию фото: Kremlin Pool/Global Look Press, globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Владимира Зеленского в бездействии Будапешта по украинскому вопросу. Орбан заявил, что Венгрия действует в своих национальных интересах.

«На вопрос «На чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — сказал Орбан.

Премьер-министр добавил, что правительство Венгрии предложит отстаивать свои национальные интересы. По мнению политика, некоторые страны хотят, чтобы НАТО и ЕС вмешивались в ситуацию на Украине, однако правительство Венгрии принимает решение держаться в стороне.

Ранее постпред России при ООН заявил, что США «подливают бензин» в конфликт на Украине.