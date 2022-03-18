Постпред России при ООН Небензя заявил, что США «подливают бензин» в конфликт на Украине

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18 марта 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что власти Соединенных Штатов Америки, оказывая военную помощь Украине, лишь "подливают бензина" в конфликт.

Василий Небензя напомнил, что вчера Вашингтон объявил о планах передать Украине на этой неделе оборонную помощь на сумму один миллиард долларов. Постпред России при Организации Объединенных Наций задался вопросом, осознают ли США опасность для своей безопасности "подогревания" ситуации на Украине.

Небензя также заметил, что Соединенные Штаты воспринимаются на Западе как инструмент для противостояния РФ.