В ближайшие дни Франция направит Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро

Франция в ближайшие дни планирует направить Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. Соответствующую информацию предоставили в четверг во внешнеполитическом ведомстве страны.
Уточняется, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан к настоящему моменту подтвердил, что в уже в ближайшие несколько дней Киеву будут направлены вышеуказанные средства.
Сообщается, что о выделении дополнительной финансовой помощи Украине шла речь во время разговора французского дипломата с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.