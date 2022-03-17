В ближайшие дни Франция направит Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро

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17 марта 2022, 19:09 Источник: ТАСС

глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Jens Schlueter/Global Look Press

Франция в ближайшие дни планирует направить Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. Соответствующую информацию предоставили в четверг во внешнеполитическом ведомстве страны.

Уточняется, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан к настоящему моменту подтвердил, что в уже в ближайшие несколько дней Киеву будут направлены вышеуказанные средства.

Сообщается, что о выделении дополнительной финансовой помощи Украине шла речь во время разговора французского дипломата с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.