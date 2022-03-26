TG-канал WarGonzo: спецназовцы ДНР выманивают на себя снайперов «Азова», засевших в жилых кварталах Мариуполя

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26 марта 2022, 15:16

Снайпер, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Спецназовцы Народной милиции ДНР выманивают на себя снайперов украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России), которые засели в жилых кварталах города Мариуполя. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«1-й батальон спецназа НМ ДНР, больше известный как батальон “Хана”, использует следующую тактику. Они выманивают на себя снайперов “Азова”, которые засели в жилых кварталах, и после того как какой-либо неонацистский снайпер раскрывает свою позицию, он уничтожается снайперским огнем стрелка НМ ДНР», — говорится в публикации TG-канала.

Как сообщалось ранее сегодня, министерство обороны РФ проинформировало, что в пригороде Киева российским силам сдались в плен свыше 60 украинских военнослужащих пункта управления.