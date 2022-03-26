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Народная милиция ДНР: узнав о приближении войск республики, бойцы «Азова» в страхе оставили свои базы под Мангушем

, 10:22

Народная милиция ДНР: узнав о приближении войск республики, бойцы «Азова» в страхе оставили свои базы под Мангушем
Боец ДНР, Geovien So / globallookpress.com

Узнав о приближении войск ДНР, бойцы украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) в страхе оставили свои базы под Мангушем. Об этом заявила в Telegram Народная милиция республики.

«Украинские националисты, узнав о стремительном приближении войск Народной милиции ДНР, в страхе оставили свои военные части, которые находились в окрестностях города Мангуш. Сейчас базы “Азова” находятся под полным контролем НМ ДНР», — говорится в процитированной публикации.

Ранее в субботу сообщалось, что российское Минобороны продемонстрировало видео уничтожения командного пункта Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52.

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