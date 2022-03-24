NYT: США готовят план на случай применения Россией ядерного оружия

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24 марта 2022, 12:54 Источник: Лента.ру

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки готовят план на случай применения Россией ядерного оружия. The New York Times пишет со ссылкой на свои источники о том, что администрация президента США Джо Байдена сформировала команду из специалистов, им поручено разработать план ответных действий США и их союзников в том случае, если Россия применит ядерное оружие.

Группа, названная "Тигр", не исключает, что российские военные могут напасть на предназначенные для Украины конвои с вооружением и помощью на территории стран НАТО.

Американские чиновники думают над тем, как не позволить начаться военным действиям на территориях соседних с Украиной государств, в том числе Молдавию и Грузию, а также подготовить страны Европы к притоку беженцев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы.