Эксперт по энергобезопасности Игорь Юшков: расчетами за газ в рублях Россия нанесет мощный удар по санкциям

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24 марта 2022, 10:44

фото: pixabay.com

Переход газовой торговли России на рубль станет ударом по нефтедоллару. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия не только осуществит слом устоявшейся на рынке углеводородов системы расчетов, но и нанесет мощный удар по антироссийским санкциям.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил правительству и «Газпрому» подготовить проект перевода продажи российского газа недружественным странам (США, Евросоюз и другие государства коллективного Запада) с доллара и евро на нашу национальную валюту, на рубли.

Теперь контракты «Газпрома» и НОВАТЭКа на поставку природного российского газа западным компаниям будут номинированы в рублях. Контрагентам придется заводить счета в российских банках и покупать у ЦБ рубли, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».



«Решение, скорее всего, будет относиться к новым газовым контрактам. У многих стран ЕС они подходят к концу, и им придется заключать с "Газпромом" новые соглашения», – отметил эксперт. По словам Юшкова, эти проблемы актуальны для Болгарии и Польши.

Как считает эксперт по энергобезопасности, «поляки будут вынуждены вернуться к закупкам у "Газпрома"». Комментируя решение Путина, Юшков сказал, что оно направлено на то, чтобы европейцы были заинтересованы в отмене санкций против российского финансового сектора. Под санкциями попали Центробанк и крупнейшие банки России.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что после объявления решения России о расчетах за поставки газа в рублях голубое топливо подорожало на 25 процентов. По мнению Вучича, решение Москвы перейти от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из «недружественных» стран станет проблемой для всего мира.