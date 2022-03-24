Спасенные из Мариуполя жители уточнили военным РФ и ДНР возможные позиции украинских радикалов

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2022, 10:09

Мариуполь, Mihail Andronik,/ globallookpress.com

Продолжается спасение мирного населения из Мариуполя. Жители города смогли сориентировать военных ДНР и России по возможным позициям украинских неонацистских группировок. Видеосюжет об этом сделал стрингер RT Андрей Филатов.

«Перед этой высокой крышей... Они там стоят... Стояли. Давайте мы посмотрим и вернёмся», − рассказала одна из жителей города военным.

Российские и республиканские военные продолжают зачистку территории азовского порта от украинских радикальных формирований и ВСУ.

К сожалению, есть потери и со стороны защитников Донбасса. Сегодня стало известно, что украинский снайпер застрелил под Авдеевкой в Донбассе Сергея Ситоленко, тестя бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.