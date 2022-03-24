Украинский снайпер застрелил под Авдеевкой тестя бывшего министра обороны ДНР Стрелкова

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24 марта 2022, 08:49

Снайпер, Tech. Sgt. Peter Thompson / globallookpress.com

Украинский снайпер застрелил под Авдеевкой в Донбассе Сергея Ситоленко, тестя бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Соответствующая информация появилась накануне вечером на странице Стрелкова в соцсети «ВКонтакте».

Экс-министр перепостил сообщение своей супруги Мирославы Регинской, которая рассказала, что ее 51-летний отец погиб от пули снайпера в районе Авдеевки. Регинская написала, что сержант Ситоленко служил в 3-м батальоне 3-й бригады Народной милиции ДНР.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением.