Борис Джонсон пообещал Зеленскому, что лидеры G7 «усилят давление на режим Владимира Путина»

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23 марта 2022, 22:22 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Mihkel Maripuu/globallook.com

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому что лидеры G7 усилят давление на Владимира Путина и обеспечат Киеву более сильные позиции в переговорном процессе с Кремлем. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера по итогам его телефонного разговора с Зеленским в среду.

«Премьер-министр обозначил намерение использовать завтрашние встречи G7 и НАТО, чтобы усилить давление на режим Владимира Путина и вместе с партнерами работать над существенным увеличением оказываемой Украине оборонительной летальной помощи. Лидеры рассмотрят возможность ответить на запросы Украины и обеспечат президенту Зеленскому наиболее сильную позицию на идущих мирных переговорах», - говорится в документе.

24 и 25 марта в Брюсселе пройдут экстренные саммиты Евросоюза и НАТО. Главной темой обсуждения на них будет ситуация вокруг Украины.