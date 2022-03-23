WSJ: Байден 24 марта намерен объявить санкции в отношении более чем 300 депутатов Госдумы

Аргументы Недели → В мире 13+

23 марта 2022, 09:06 Источник: РИА Новости

Джо Байден: фото: Leigh Vogel - Pool via CNP, globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден намерен в четверг, 24 марта, объявить о санкциях против более чем 300 депутатов Госдумы РФ из-за событий на Украине. В публикации газеты Wall Street Journal говорится, что американский президент направится в Европу и у него на четверг запланированы встречи с лидерами стран Евросоюза из G7.

По сведениям издания, санкции против российских парламентариев согласованы с Евросоюзом и "Большой семеркой".

О намерении применить блокирующие санкции к депутатам Госдумы, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик, администрация Байдена объявила уже 11 марта.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал указы о признании суверенитета республик.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

США сами ведут дело к разрыву отношений с Россией, заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.