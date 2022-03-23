Директор Zukunft Gas Тимм Келер заявил, что в ФРГ находятся в замешательстве от решения Путина вести расчеты за газ в рублях

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23 марта 2022, 19:50 Источник: ТАСС

Тимм Келер, imago stock&people/globallook.com

Решение Владимира Путина перейти в расчетах за поставки российского газа в «недружественные страны» на рубль вызвало замешательство в газовой отрасли ФРГ, заявил агентству dpa в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.

«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством. Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту», - добавил Келер.

Ранее в среду Владимир Путин объявил о решении перевести оплату за российский природный газ, поставляемый «недружественным странам», в рубли.

«Поставлять наши товары и в ЕС, и в США, получая оплату в долларах и евро, не имеет для нас никакого смысла. Мною принято решение в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли», - заявил он.