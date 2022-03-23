Госсекретарь Белоруссии Вольфович опроверг слухи о масштабной мобилизации в стране

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23 марта 2022, 17:57 Источник: БелТА

Флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/globallook.com

Масштабной мобилизации в Белоруссии на фоне событий в Украине не объявлялось, в стране начата плановая призывная кампания. Об этом заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщает БелТА.

«Что касается тиражируемых фейков о якобы проводимой в нашей стране масштабной мобилизации, то «осведомленные источники», как обычно, немного напутали. В настоящее время начата весенняя призывная кампания на срочную военную службу. Кроме того, в этом году будут призваны на службу в Вооруженные Силы 150 офицеров запаса. Это плановые мероприятия, которые проводятся ежегодно. Никаких чрезвычайных мер здесь нет и быть не может», - заявил Вольфович.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы Белоруссии не принимают и не планируют какого-либо участия в боевых действиях на территории соседней Украины.

Ранее во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО сообщил, что Белоруссия готовится присоединиться к специальной операции РФ на территории Украины.