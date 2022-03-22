CNN: по оценкам НАТО, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к спецоперации России на Украине

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22 марта 2022, 20:13 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

CNN утверждает, что, согласно оценкам НАТО, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к специальной операции на территории Украины, которую осуществляет Российская Федерация. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«CNN со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО утверждает, что, согласно оценкам альянса, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к спецоперации России на Украине и уже якобы подготавливает почву для "оправдания" своего участия. Одновременно с этим источники канала признают, что не видят признаков подготовки белорусских войск для участия в спецоперации на Украине», — говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что армия РФ уничтожила высокоточным оружием крупные украинские склады горюче-смазочных материалов в городах Лисичанске и Краматорске.