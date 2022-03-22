Армия России уничтожила высокоточным оружием крупные украинские склады ГСМ в Лисичанске и Краматорске

Российская армия уничтожила высокоточным оружием крупные украинские склады горюче-смазочных материалов в городах Лисичанске и Краматорске. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Сегодня ударами высокоточным оружием уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке», — говорится в заявлении военного ведомства, процитированном Telegram-каналом «RT на русском».
Как сообщалось ранее во вторник, Народная милиция ДНР указала, что под Мариуполем полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты армии Украины.