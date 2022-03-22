Народная милиция ДНР: под Мариуполем полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты армии Украины

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22 марта 2022, 19:34

Украинские военные, Tarasov / globallookpress.com

Под городом Мариуполем полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Военнослужащие Донецкой Народной Республики захватили четыре танка, две бронированных машины, два комплекта связи тактического звена Harris. Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства», — говорится в заявлении Народной милиции, размещенном в ее Telegram-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение артиллерийской батареи ВСУ, скрытой в лесу.