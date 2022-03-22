Минобороны России показало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи, скрытой в лесу

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины, скрытой в лесу. Запись была опубликована на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар», — прокомментировало выложенные кадры Минобороны.
Ранее сегодня появилась информация, согласно которой артиллерия ДНР ликвидировала на территории Донбасса американский радиолокационный комплекс Firefinder и эвакуационную группу украинской армии.