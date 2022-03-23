Белоруссия в порядке исключения разрешила безвизовый въезд из Украины для всех, кто хочет покинуть зону боевых действий

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23 марта 2022, 16:18 Источник: ТАСС

Граница Белоруссии, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

МИД Белоруссии выступил в среду с заявлением о том, что до 15 апреля украинцы и граждане других государств, оказавшиеся в зоне боевых действий, смогут безвизово въехать в республику и находится на ее территории.

«Украинцы были и будут оставаться для нас близким народом. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь из Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 года включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий», - говорится с сообщении пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Сообщение размешено на сайте министерства.

Как сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО, Белоруссия готовится вскоре присоединиться к специальной операции РФ на территории Украины.