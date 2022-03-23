Bloomberg: Евросоюз подписал с Украиной соглашение о предоставлении ей секретной информации

Евросоюз будет делиться с Украиной секретной информацией. Об одобрении ЕС соответствующего соглашения написало в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщили собеседники издания, послы Евросоюза были проинформированы о соглашении во вторник. Речь идет, в частности, о представлении Украине спутниковых снимков. Соглашение, по информации Bloomberg, рассчитано на один год, однако в дальнейшем может быть продлено.
21 марта министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении Евросоюзом дополнительного миллиарда евро Украине для закупки оружия.