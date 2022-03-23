Bloomberg: Евросоюз подписал с Украиной соглашение о предоставлении ей секретной информации

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23 марта 2022, 15:29 Источник: Коммерсантъ

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Евросоюз будет делиться с Украиной секретной информацией. Об одобрении ЕС соответствующего соглашения написало в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщили собеседники издания, послы Евросоюза были проинформированы о соглашении во вторник. Речь идет, в частности, о представлении Украине спутниковых снимков. Соглашение, по информации Bloomberg, рассчитано на один год, однако в дальнейшем может быть продлено.

21 марта министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении Евросоюзом дополнительного миллиарда евро Украине для закупки оружия.