Армия России уничтожила высокоточным оружием морского базирования крупный арсенал ВСУ под Ровно

Российская армия уничтожила высокоточным оружием морского базирования крупный арсенал Вооруженных сил Украины под городом Ровно. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«ВС РФ высокоточным оружием морского базирования уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой ВСУ в 14 км от Ровно», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.
Также в ведомстве рассказали, что российская авиация за сутки ликвидировала на Украине 97 военных объектов, включая две пусковые установки «Точка-У» в районе Киева.
Ранее в среду сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о подготовке «очередного сюрприза» для украинских националистов, от которого «им точно снесет головы».