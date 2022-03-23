Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке «очередного сюрприза» для украинских националистов, от которого «им точно снесет головы». Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.
Кадыров проинформировал, что министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов встретился с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.
«Стороны договорились координировать усилия по решению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим России Владимиром Путиным», — говорится в процитированной публикации.
По словам Рамзана Кадырова, «принятые меры позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины».
«Более того, спешу сообщить, что мы подготовили очередной сюрприз для нациков и бандеровцев. От нашего подарка им точно снесет головы. Ждите и внимательно слушайте, дабы не пропустить победный марш наших ботинок, стремительно надвигающихся к вашим позициям!» — добавил Кадыров.
Ранее отечественный политолог Сергей Марков указал, что Польша хочет послать на территорию Украины военных и аннексировать у бывшей советской республики Львов, Галичину и Волынь.