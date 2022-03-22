Министр обороны Британии Уоллес подтвердил количество поставленных Киеву систем NLAW

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22 марта 2022, 18:25

Британские будки в Москве, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку на Украину более 4 тыс. противотанковых систем NLAW. На откровение чиновника смогли вывести пранкеры Вован и Лексус. Ролик с записью разговора приводит канал «Отряд Ковпака».

Российские пранкеры позвонили британскому министру, сымитировав голос премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Таким образом, им удалось вынудить политика признать крупную поставку оружия для киевского режима.

Уоллес также подчеркнул, что вскоре на Украину прибудет ещё одна крупная партия ПТУРов. Одновременно, по словам самого министра, у Великобритании «заканчивается собственный арсенал».

Также в представленном разговоре Уоллес отметил, что Лондон поддержит Киев, если власти Украины вновь займутся ядерной программой.

На днях британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах G7 и НАТО.