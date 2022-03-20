Британский премьер Джонсон пообещал Зеленскому отстаивать интересы Украины на встречах G7 и НАТО

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20 марта 2022, 22:53 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах G7 и НАТО. В воскресенье состоялся телефонный разговор Джонсона и Зеленского.

По его завершении в канцелярии Джонсона рассказали, что премьер обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и "Большой семерки", а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками.

Джонсон на своей странице в Twitter написал, что Соединенное королевство продолжит оказывать Украине "военную, экономическую и дипломатическую поддержку".

В случае неудачных переговоров делегаций России и Украины, миру грозит третья мировая война. Президент Украины Владимир Зеленский сделал такое заявление в интервью телеканалу CNN.