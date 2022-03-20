Зеленский в интервью CNN: неудача на переговорах России и Украины будет означать - это третья мировая война

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20 марта 2022, 20:27

Владимир Зеленский, фото из соцсети

В случае неудачных переговоров делегаций России и Украины, миру пороге третьей мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский сделал такое заявление в интервью телеканалу CNN.

Зеленский отметил, что он готов пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Президент Украины подчеркнул, что готов пойти на любой формат и шанс, чтобы «положить конец этой войне», - передает Общественная служба новостей.

Одновременно Зеленский заявил, что Украина ни при каких условиях не может поступиться своей территориальной целостностью.

«В случае неудачи на переговорах, это будет означать, что это третья мировая война», – подытожил президент Украины. В этом же интервью, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках Киева в переговорах с Москвой, Владимир Зеленский заявил, что Украина не приемлет вариантов ограничения суверенитета и контроля над всей территорией Украины.