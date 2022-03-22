Евросоюз не даст поблажек Молдавии на пути к членству в еврозоне

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22 марта 2022, 17:44

Молдавия, Michael Kappeler/ dpa

Европейский Союз заявил, что никаких исключений и послаблений при рассмотрении заявки на членство Молдавии не предусматривается. Такое заявление сделал руководитель постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Еврочиновник отметил в разговоре с журналистами телеканала Prime во вторник, 22 марта, что республике на пути в еврозону придется пройти все предусмотренные процедуры.

«Совет ЕС запросил заключение Еврокомиссии по заявкам Республики Молдова, Украины и Грузии. Это первый шаг, который должна сделать любая страна, которая хочет стать членом Европейского союза. При этом ЕС не будет делать исключений, он не будет игнорировать определенные правила, процедуры будут проводиться так же, как и в прошлом», − отметил в комментарии Мажейкс.

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении. Вслед за ним к Брюсселю направили запросы на членство.

Как стало известно ранее, 7 марта французское председательство в Совете ЕС сообщило в понедельник, что Европейский союз запустил письменную процедуру в связи с просьбой Украины, Грузии и Молдавии принять их в состав содружества.