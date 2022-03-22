Премьер Британии Джонсон пока не собирается навещать Зеленского в Киеве

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22 марта 2022, 16:45

Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщает во вторник, 22 марта, что от украинского президента Владимира Зеленского не было на текущий момент приглашения в Киев. Такое заявление сделал чиновники ведомства.

«Мы, безусловно, изучим любое приглашение, если оно поступит, но в настоящий момент планов визита туда нет», − цитирует слова представителя Даунинг-стрит, 10 РИА Новости.

Напомним, в минувшее воскресенье, британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах G7 и НАТО.