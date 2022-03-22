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Выживших в результате крушения Boeing 737 на юге Китая не обнаружено

, 16:37 Источник: РИА "Новости"

Выживших в результате крушения Boeing 737 на юге Китая не обнаружено
место крушения самолета в Китае, Zhou Hua/XinHua

Представитель управления гражданской авиации Китая Чжу Тао сообщил во вторник, что выживших в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines не обнаружено.

В момент падения самолета на борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, а также один сотрудник службы безопасности). К настоящему моменту найти выживших  не удалось.

Напомним, вчера крушение потерпел пассажирский самолет Boeing 737, который выполнял рейс Куньмин – Гуанчжоу. Воздушное судно упало в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

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