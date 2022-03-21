Крушение Boeing 737 в Китае: иностранных граждан на борту самолета не было

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21 марта 2022, 17:20 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Представители авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник сообщили, что на борту потерпевшего в крушение пассажирского самолета Boeing 737 иностранных граждан не было. Центральное телевидение Китая передало, что спасатели работают на месте авиакатастрофы.

К настоящему времени обнаружены обломки самолета, тел пассажиров и членов экипажа спасатели не нашли. Поиски продолжаются, ведется следствие.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека, сегодня потерпел крушение при выполнении рейса из города Куньмин (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Самолет упал в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Самолет Boeing 737 эксплуатировался с 2015 года.