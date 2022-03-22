Глава МВД Вулин: «Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии»

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22 марта 2022, 15:08

Сербия, MFA Russia/ Globallookpress.com

Руководитель министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин сделал заявление, что балканское государство не будет участвовать в антироссийской истерии. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает RT.

Журналисты уточнили, что высказал своё мнение сербский министр во время встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.

«Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и учёных удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, учёных, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру, была бы очень бедной цивилизацией», − сказал глава МВД.

На мировой арене, по словам Вулина, Сербия представляет собой самостоятельное государство и «сама выбирает себе друзей».

Президент Сербии Александр Вучич недавно осудил в эфире TV PRVA двойные стандарты Запада в отношении Косова и Украины и давление на Белград, от которого требуют ввести санкции против Москвы.

США сами ведут дело к разрыву отношений с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил ранее Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.