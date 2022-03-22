Канадский писатель Энглер сорвал речь главы МИД и потребовал прекратить поставку оружия Киеву

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22 марта 2022, 14:41

Флаг Канады и Луна, Serguei Fomine/ Russian Look

Известный канадский писатель Ив Энглер сорвал официальное мероприятие чиновников. Он прервал речь главы МИД Канады Мелани Жоли и выступил с требованием прекратить поставки оружия на Украину.

«Остановите эскалацию войны! Остановите отправку оружия на Украину! Почему вы не заставляете Киев подписать Минское соглашение? Стоп НАТО! Позор вам!», − прокричал писатель.

Энглер призвал к совести политиков, поскольку, по его мнению, они используют Украину как прикрытие и специально обвиняют Россию, чтобы уйти от обвинений в свой адрес.

Канадская журналистка Ева Барлет ранее прокомментировала события на Украине и сравнила действия солдат ВСУ с акциями сирийских террористов.