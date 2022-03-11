Журналистка из Канады Ева Барлет сравнила солдат ВСУ с террористами из Сирии

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11 марта 2022, 17:21

ВСУ, facebook.com/andriy.tsaplienko/ Global Look Press

Канадская журналистка Ева Барлет прокомментировала события на Украине и сравнила действия солдат ВСУ с акциями сирийских террористов.

«Здесь мы видим ту же ситуацию, что мы наблюдали в Сирии. Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности, это и сами украинцы», − уточняет иностранный журналист.

Она подчеркнула в интервью радио Sputnik, что СМИ Запада стараются не показывать этого и под грифом цензуры используют лишь данные киевских военных и политических преступников.

«В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники. То же самое происходило и в Сирии. Очень легко манипулировать западной аудиторией, потому что они не знают об этих преступлениях, они не знают о разгуле неонацистов на Украине!» − подытожила свой комментарий Ева.