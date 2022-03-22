Зеленский поговорил с понтификом и ожидает посредничества Ватикана в урегулировании конфликта

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22 марта 2022, 14:37 Источник: ТАСС

Папа Римский Франциск, Vatican Media /globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с Папой Римским Франциском и о том, что был бы благодарен за посредническую роль Ватикана в установлении мира.

«Поговорил с понтификом о сложившейся гуманитарной ситуации. Приветствовали бы посредническую роль Святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир», - написал Зеленский во вторник в своем Twitter.

В этот же день посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в своем Twitter написал, что после разговора с Зеленским понтифика ждут в Киеве.

Папа Римский Франциск со дня начала военной спецоперации в Украине призывает к миру и немедленному прекращению огня. Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Парамонов заявил, что Россия ценит посреднические усилия понтифика в урегулировании ситуации на Украине.