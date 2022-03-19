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Дипломат Парамонов заявил, что Москва ценит усилия Папы Римского по урегулированию на Украине

, 10:19 Источник: РИА "Новости"

Дипломат Парамонов заявил, что Москва ценит усилия Папы Римского по урегулированию на Украине
Папа Римский Франциск, Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency

Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Парамонов заявил, что РФ ценит посреднические усилия Папы Римского в урегулировании ситуации на Украине.

Алексей Парамонов подчеркнул утром в субботу, 19 марта, что в настоящий момент контакты Москвы и Ватикана продолжаются.

По словам дипломата, российская сторона ценит неоднократно поступавшие от Папы Римского предложения о предоставлении посреднических услуг любого формата в диалоге властей РФ и Украины.

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