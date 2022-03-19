Дипломат Парамонов заявил, что Москва ценит усилия Папы Римского по урегулированию на Украине

Директор Первого Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Парамонов заявил, что РФ ценит посреднические усилия Папы Римского в урегулировании ситуации на Украине.
Алексей Парамонов подчеркнул утром в субботу, 19 марта, что в настоящий момент контакты Москвы и Ватикана продолжаются.
По словам дипломата, российская сторона ценит неоднократно поступавшие от Папы Римского предложения о предоставлении посреднических услуг любого формата в диалоге властей РФ и Украины.