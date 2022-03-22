Министерство информации ДНР сообщило об освобождении от украинских сил около половины территории Мариуполя

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22 марта 2022, 11:54

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Министерство информации Донецкой народной республики сообщило об освобождении от украинских сил около половины территории города Мариуполя. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Министерство информации ДНР заявило, что к настоящему моменту освобождено около 50% площади Мариуполя», — говорится в процитированной публикации.

Также TG-канал отметил, что, согласно имеющимся сведениям, в городе изначально находились до 14 тысяч украинских националистов. К настоящему времени их число сократилось примерно в два раза.

Ранее сегодня сообщалось, что войска ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады Вооруженных сил Украины.