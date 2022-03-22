МИД Японии раскритиковал выход России из переговоров по мирному договору

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22 марта 2022, 09:56

Улица Токио, Vadim Nekrasov/ Russian Look

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отреагировал на выход Российской Федерации из переговорного процесса по мирному договору. Дипломат назвал это реакцией Москвы на поддержку Токио западных осуждений событий на Украине.

Как отметили журналисты RT, министр счёл этот шаг недопустимым и высказал соответствующую позицию послу РФ в Японии Михаилу Галузину.

«Попытки увязать реакцию и двусторонние отношения чрезвычайно несправедливы со стороны России и абсолютно недопустимы. Мы выражаем решительный протест в связи с этим», − настаивает Хаяси.

Напомним, 21 марта МИД России заявил об отказе Москвы от переговоров с Токио по поводу заключения мирного договора.

Помимо этого, российская сторона прекращает с японцами диалог о выстраивании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее японские власти ввели новые санкции в отношении частных лиц и компаний из России.