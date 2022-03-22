Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина продолжит транзит российского газа, до тех пор пока это технически возможно

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22 марта 2022, 09:25 Источник: "Коммерсантъ"

Юрий Витренко, Anatolii Sirykukrinform/globallook.com

Вопрос транзита российского газа очень сложный, однако Украина продолжит его, пока для этого существует техническая возможность, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Bloomberg TV.

По словам Витренко, российские военные стараются не наносить ущерб инфраструктуре, благодаря которой осуществляется транзит. Он назвал «очень сложным» вопрос транспортировки российского газа и подчеркнул, что он обсуждается на «высочайшем политическом уровне».

«Пока решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа... Как глава компании, я должен предоставлять бесперебойный транзит, пока у нас есть техническая возможность предоставлять такой транзит», — сказал он.

О начале военной спецоперации России в Украине Владимир Путин объявил 24 февраля.