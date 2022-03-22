Зеленский: «каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать»

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22 марта 2022, 07:20 Источник: ТАСС

Фото с сайта офиса президента Украины.

Спецслужбы Украины и западные политики рекомендовали Владимиру Зеленскому с самого начала военной спецоперации покинуть страну, однако, по его словам, он принял решение оставаться в Киеве при любых обстоятельствах. Об этом Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью Чешскому телевидению в понедельник вечером.

«Все мне сказали [24 февраля], что я немедленно должен уехать, - отметил Зеленский. - Все - наши спецслужбы и наши партнеры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать», - рассказал президент Украины.

Он подчеркнул, что решение оставаться в стране при любых обстоятельствах было принято им еще до начала спецоперации РФ. Слухи о его бегстве распространялись регулярно, поэтом, по его словам, он принял решение записывать видео, подтверждающее, что он в Киеве.

«Меня уже раздражало, что постоянно говорили о том, что я куда-то уехал. Это было неприятно, и я сказал, что, если мы будем находиться только в этом [президентском] офисе, так тогда никто не поверит, [что мы находимся в Киеве]. Мы должны выйти на улицу и нас увидят гораздо больше людей», - сказал Зеленский.