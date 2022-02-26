Володин, ссылаясь на слова украинских депутатов, рассказал, что Зеленский уехал во Львов

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26 февраля 2022, 13:47

Владимир Зеленский, фото: Sergii Kharchenko/Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев 25 февраля и отправился во Львов. По его словам, об этом рассказали депутаты Верховной Рады, которым назначили встречу с главой государства в этом городе.

Володин, ссылаясь на слова украинских депутатов, уточнил, что Зеленский вместе со своим окружением перебрался во Львов, где ему оборудовали место для проживания. Согласно полученной информации, президент не смог встретится с политиками в Киеве, поскольку находится в другом городе под охраной неонацистов.

"Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее",- написал председатель ГД в Телеграм-канале.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение к соотечественникам из Киева, в котором призвал не верить ложной информации об эвакуации и поручении украинской армии сложить оружие.