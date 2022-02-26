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Зеленский призвал не верить ложной информации об эвакуации и поручении украинской армии сложить оружие

, 10:18

Зеленский призвал не верить ложной информации об эвакуации и поручении украинской армии сложить оружие
Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к соотечественникам из Киева. Глава государства призвал не верить информации о том, что поручил армии сложить оружие и объявил эвакуацию.

Зеленский обратился к народу в субботу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса.

Политик отметил, что в Интернете появилось много фейковой информации о том, что якобы он призывает украинскую армию сложить оружие и идет эвакуация.

"Я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство",- добавил Зеленский.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Украина. Сейчас ведутся консультации с Москвой о выборе места и времени.

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