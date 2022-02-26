Советник главы офиса Зеленского: условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Украина

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26 февраля 2022, 10:06 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Tobias Hase/globallook.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу заявил, что условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Украина. Подоляк отметил, что любая война заканчивается переговорным процессом.

По его мнению, позиции в этом переговорном процессе будут другие. Как считает член команды украинского президента Владимира Зеленского, "это будут позиции, которые будет диктовать Украина".

Подоляк подчеркнул, что именно Украина будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Киев согласился на предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры с целью «прекращения огня и о мире».