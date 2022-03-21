Кадыров сообщил об отправке на Украину новых подразделений чеченских силовиков, чтобы «бандеровским псам» мало не показалось

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21 марта 2022, 20:39 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись отправки на Украину новых подразделений чеченских силовиков. Как отметил Кадыров, "тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чечни рвутся в бой".

"Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой", - написал чеченский лидер в своем Telegram-канале. Как сказал Кадыров, отобрали самых лучших и мотивированных воинов.

"В ближайшее время отважные сыны чеченского народа прибудут в места своей дислокации на Украине и вот тогда националистическим и бандеровским псам мало не покажется", - добавил Рамзан Кадыров.

Депутат Госдумы Адам Делимханов лично участвует в спецоперациях на территории Украины.