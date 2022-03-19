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Кадыров: депутат Госдумы от Чечни Делимханов лично участвует в спецоперациях на Украине

, 15:41

Кадыров: депутат Госдумы от Чечни Делимханов лично участвует в спецоперациях на Украине
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, Russian State Duma / globallookpress.com

Депутат Госдумы Российской Федерации от Чеченской Республики Адам Делимханов лично участвует в спецоперациях на территории Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Собакам — собачья смерть! Это крайне грубое выражение можно было бы применить к бандеровскому и националистическому отрепью, которое заставляет страдать украинский народ. Но мы не хотим оскорблять собак, поставив их в один ряд с кровожадными преступниками. С этим согласны и наши храбрые и отважные бойцы, зачищающие Украину от бандеровской нечисти во главе с дорогим братом, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым», — говорится в публикации Кадырова.

Он отметил, что Делимханов «как опытный командир лично принимает участие в проводимых спецоперациях».

Ранее сегодня сообщалось, что Рамзан Кадыров пригрозил карательными мерами украинским националистам, которые не сложат добровольно оружие.

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