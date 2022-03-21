Игорь Конашенков: войска ДНР завершают разгром 53-й бригады ВСУ, наступая в направлении Новомихайловки

Аргументы Недели → В мире 13+

21 марта 2022, 11:39

Украинский военный, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска ДНР завершают разгром 53-й бригады Вооруженных сил Украины, наступая в направлении населенного пункта Новомихайловка. Об этом заявил спикер министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

«Силы ДНР завершают разгром 53-й механизированной бригады украинских Вооруженных сил, развивая наступление в направлении Новомихайловки, всего за ночь там уничтожено до 50 боевиков, 3 танка, 4 БМП, 2 орудия артиллерии», — процитировал Конашенкова Telegram-канал РИА Новости.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ в пригороде Киева и пленили 61 военного.